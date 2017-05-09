وحضر الاجتماع الدكتور وحيد احمدي مساعد وزارة العلوم و الابحاث والتكنولوجيا لشؤون الابحاث والتكنولوجيا ورؤساء ومدراء واعضاء الجمعية الآسيوية لواحات العلم والتكنولوجيا من الايرانيين والاجانب والمراقبين الاوروبيين في هذه الجمعية من روسيا والمانيا.

واعتبر رئيس واحة العلم والتكنولوجيا لجامعة طهران الدكتور محمد جعفر صديق ان تبادل الخبرات والمعطيات بين واحات العلم والتكنولوجيا للبلدان الآسيوية والتخطيط لتوسيع النشاطات والتعاون المشترك يشكل أهم هدف لإقامة الاجتماع.

واضاف انه من دون تبادل الخبرات فاننا وباقي الاعضاء يجب ان ننفق تكاليف باهظة ونلجأ الى اسلوب التجربة والخطأ للحصول على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة، موضحا ان اقامة هكذا ملتقيات يوفر فرصة ملائمة لايجاد قواسم مشتركة في الرؤى والخبرات الناجحة.

جدير ذكره ان ASPA هي منظمة غير حكومية ودولية تاسست عام 1997 في اليابان بهدف تحقيق التنمية المشتركة في الميادين العلمية والتكنولوجية والصناعية والاقتصادية في منطقة اسيا.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد استضافت المؤتمر الدولي لواحات العلم والتكنولوجيا الآسيوية في الحي العلمي البحثي بإصفهان عام 2011 وفي واحة العلم والتكنولوجيا بجامعة شيراز عام 2014.