بحث القنصل العام الإيراني لدى تتارستان علي بمان اقبالي زارج والأسقف الأعظم للكنيسة الأرثوذكسية في تتارستان الروسية ايفان اندروفيج سبل تعزيز التعاون الديني والإستفادة من التعاليم الدينية لمواجهة التطرف والإرهاب.

وخلال اللقاء الذي عقد بين الجانبين الإثنين أكد الأسقف الأعظم للكنيسة الأرثوذكسية في تتارستان الروسية ايفان اندروفيج إن أكثر المشاكل التي يعاني منها عالم اليوم تعود الى الممارسات التي تقوم بها الدول المتسلطة ومحاولتها فرض قيمها على سائر المجتمعات.

وأشار الى إقامة إجتماع الحوار الإسلامي الأرثوذكسي في موسكو العام الماضي مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والمراكز الإسلامية في إيران داعياً الى إقامة دورات تعليمية مشتركة وتبادل الطلاب والأساتذة وإقامة الحوار المستمر بين الجانبين.

وأشار الى أن المشكلة التي يعاني منها عالم اليوم هي سعي الغرب الى فرض قيمه على المجتمعات الشرقية معتبراً إن هذه الهجمة الثقافية مرفوضة من قبلنا مؤكداً على ضرورة العمل الجاد من أجل المحافظة على القيم والتراث الوطني والمحلي لبلدان المنطقة.

ولفت الى أن ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة معقدة تهدف الى تدمير المجتمعات وتعريض الإنسانية الى الخطر مشدداً على ضرورة التصدي لها.

من جانبه أشار القنصل العام الإيراني لدى تتارستان على بمان اقبالي زارج الى الإنجازات التي تحققت من خلال زيارة رئيس تتارستان رستم مينخانوف الى طهران ومشهد ومباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين واصفاً السنوات الماضية بأنها شكلت العصر الذهبي بالنسبة للعلاقات بين إيران وتتارستان.

ولفت الى أوضاع المجتمع المسيحي في إيران وحرية المشاركة التي تتمتع بها هذه الفئة في مختلف المجالات مؤكداً على ضرورة التعاون بين إيران وتتارستان في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم الديني.