أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام حسين غيب برور التمسك بالجهاد ضد اميركا والايمان في نفس الوقت بالقدرات الوطنية للبلاد وقال نحن لا نجامل أحداً في هذا الطريق.

وفي كلمته خلال مراسم أقيمت في مدينة ساري (شمال ايران) بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لشهداء واقعة خان طومان في سوريا، شدد العميد غيب برور على انه لن نكتب شعار الموت لاسرائيل على صواريخنا فقط بل على كل رصاصة وجميع معداتنا لان الموت لاسرائيل شعار استراتيجي ويفتخر جميع الاحرار بالعالم بهذه المقاومة والشجاعة لايران الاسلامية.

وأضاف ان شعار الموت لاسرائيل يستلزم التقوى والروح الثورية والتمسك بالمبادئ وان التشكيك بمبادئ وشعارات الثورة كلام رخيص. واكد العميد غيب برور قائلا: إن حربنا مع اسرائيل لا تقبل المساومة.

واشار الى فتنة الاعداء في سوريا معتبرا تل أبيب بأنها مصدر جميع المظالم في سوريا ولبنان حيث ينبري الاسلام المزيف لمحاربة الاسلام الاصيل .

واكد ان سر هزيمة الجماعات التكفيرية يكمن في غيرة المدافعين عن المراقد المقدسة الذين يزدادون بحمد الله قوة يوما بعد يوم وبات حشد كبير من الشباب يصطفون للتوجه الى جبهة المقاومة .