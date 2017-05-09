أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي إن الشعب الإيراني سيستعرض وحدته من خلال مشاركته الحماسية في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

وخلال مقابلة مع إرنا على هامش زيارته لمعرض طهران الدولي الثلاثين للكتاب يوم الإثنين أشار قاسمي الى أن مشاركة الشعب الحقيقية في الإنتخابات تشير الى أنه مهتم بمصير بلاده وإن هذه المشاركة سوف تساهم في تقدم إيران على المستوى العالمي.

وأشار الى أن الحكومة في إيران قائمة على قدرات الشعب مشدداً على أن إيران بلد مستقل وإن التبعية لا فائدة منها. وأشار الى الدور العالمي للكتاب في تعزيز الدبلوماسية الثقافية لافتاً الى المشاركة الفاعلة لدور النشر الأجنبية في معرض طهران الدولي للكتاب.

وأشار قاسمي الى أن إيران تسعى الى إقامة معارض للكتاب في دول المنطقة موضحاً إنه بحث مع المساعد الثقافي في وزارة الخارجية إقامة معارض للكتاب في دول الجوار وذلك بهدف تعزيز التعاون مع دول المنطقة ودول الجوار في مجال معارض الكتاب.

وشدد قاسمي على أن أولوية إيران في السياسة الخارجية تكمن في تعزيز التعاون مع دول الجوار وخاصة الدول التي تقع في المجال الحضاري الإيراني وذلك لأنها ترتبط مع إيران على صعيد الثقافة واللغة.