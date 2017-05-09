* إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكندي

اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاثنين هاتفيا مع نظيرته الكندية كريستينا فريلاند، للبحث حول اجراء انتخابات الرئاسة الايرانية في كندا.

وأفادت وزارة الخارجية الايرانية أن ظريف أشار في هذا الاتصال الهاتفي الى المطالب المتكررة للرعايا الايرانيين المقيمين في كندا بشأن إجراء انتخابات الرئاسة الايرانية في هذا البلد وضرورة تلبية مطالبهم هذه وقال، ان الايرانيين المقيمين خارج البلاد كالمواطنين في الداخل تحدوهم رغبة كبيرة للمشاركة في تقرير مصير مستقبل بلادهم عبر المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

بدورها أشارت وزيرة الخارجية الكندية الى الوجود الايجابي للجالية الايرانية المثقفة في كندا وقالت، ان الحكومة الكندية تدرك أهمية إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية في كندا للايرانيين المقيمين ولكن ينبغي دراسة بعض الامور التقنية ومعالجتها في الظروف الراهنة وفي ظل عدم وجود علاقات سياسية وعدم نشاط المقرات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في كندا والضوابط الداخلية حول إجراء الانتخابات لمواطني سائر الدول.

يذكر ان وفدا سياسيا من الخارجية الكندية وصل فجر الثلاثاء الى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولي الخارجية الايرانية حول العلاقات بين البلدين.

* رئيس لجنة الانتخابات: أكثر من 56 مليون إيراني مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات

أعلن رئيس لجنة الانتخابات بالبلاد علي أصغر أحمدي أن عدد المؤهلين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة والدورة الخامسة للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والدورة الاولى للانتخابات الفرعية لمجلس الشورى الاسلامي بدورته العاشرة، يبلغ 56 مليونا و 410 ألفا و 234 شخصا.

وأبلغ أحمدي مراسل ارنا الثلاثاء أن مليونا و 350 الفا و 294 شخصاً من مجمل الناخبين الايرانيين، هم من الذين سيدلون بأصواتهم للمرة الاولى أي بعد بلوغهم السن القانونية للتصويت. وأعرب عن أمله في أن تشهد الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 19 الجاري إقبالا كثيفا من الناخبين.

* رئيس السلطة القضائية: على المرشحين أن لا يطلقوا شعارات غير منطقية

أكد رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني إن مشاركة غالبية الشعب الإيراني في الإنتخابات مؤشر على الإقتدار الوطني وإرتقاء مستوى الأمن في البلد مشيراً الى أن العزوف عن الإنتخابات هو الهدف الأساس الذي يسعى إليه الأعداء.

وفي تصريح له الإثنين دعا آية الله آملي لاريجاني الشعب الى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات معتبراً إن مثل هذه المشاركة ستفشل محاولات الإعلام الغربي بث روح اليأس في النفوس.

ولفت الى أن هناك إختلافا بين المسؤولين الإيرانيين والمسؤولين في مختلف دول العالم مشيراً الى أن بإمكان الرئيس الأمريكي ترامب أن يملك المليارات من الدولارات وكذلك المسؤولين في سائر البلدان الأخرى إلا أن المفروض بمسؤولي الجمهورية الإسلامية أن يعيشوا حياة المحرومين والمستضعفين.

وأشار الى إطلاق يوم الجنود المجهولين لإمام العصر والزمان (يوم جهاز الأمن) على الخامس عشر من شعبان مشيداً بالإستقرار والأمن المثالي الذي تعيشه إيران وهو نتيجة جهود القوى الأمنية والعسكرية والقوة القضائية.

وأشار آملي لاريجاني الى الحادث الأليم الذي تعرض له منجم الفحم في مدينة أزادشهر بمحافظ كلستان (شمال) والذي أسفر عن مقتل وجرح عدد من عمال المناجم معرباً عن تعازيه لضحايا المنجم مشيراً الى ضرورة العناية بسلامة مثل هذه الأعمال الصعبة خاصة وإن هناك بعض التقصير الذي أدى الى وقوع هذا الحادث.