دعا وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، السلطات الباكستانية لمنع تسلل الارهابيين الى ايران عبر حدودها، معتبرا حادث ميرجاوة الارهابي بأنه خلاف للتوقعات في العلاقات بين البلدين.

وفي محادثات هاتفية أجراها الاثنين مع وزير الداخلية الباكستاني نثار علي خان، قال رحماني فضلي: إن الحادث على الحدود في ميرجاوة واستشهاد أفراد حرس الحدود الايراني، خلاف للتوقعات في العلاقات بين ايران وباكستان نظرا للعلاقات الودية بين البلدين.

وأكد استعداد وزارة الداخلية الايرانية لانعقاد اللجنة الامنية الخاصة واللجنة الحدودية بين البلدين خلال اجتماع الخبراء وتنفيذ قراراتها.

كما دعا وزير الداخلية الايراني الى تنمية التبادل الاقتصادي والتعاون التجاري الحدودي وخاصة في سوق ريمدان، واجراء محادثات بهذا الشأن، وقال، ان التبادل الاقتصادي في المناطق الحدودية من شأنه ان يوفر الامن المستدام في الحدود المشتركة، إلا ان الحوادث التي تقع عند الحدود تزعزع أسس التعاون الاقتصادي والتجاري والامني.

ودعا رحماني فضلي نظيره الباكستاني الى إصدار الاوامر باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة في الحدود المشتركة لعدة أغراض بما فيها منع تسلل الارهابيين والاشرار من الحدود الباكستانية، ومنع تهريب المخدرات ومكافحة الدخول غير الشرعي للرعايا الافغان عبر الحدود الباكستانية.

ووجه وزير الداخلية الايراني الدعوة لنظيره الباكستاني للقيام بزيارة الى طهران، معلنا الاستعداد لعقد اجتماع التعاون في المواضيع الامنية – الاقتصادية والحدودية بأسرع ما يمكن.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الباكستاني عن أسفه للحادث الارهابي الذي وقع في منطقة ميرجاوة الحدودية، وقال: أطمئنكم أننا وبناء على إيعازات رئيس الوزراء خلال لقائه الاخير مع وزير الخارجية الايراني، نرغب بتحقيق التقدم في جميع الاتفاقات المبرمة بين البلدين، وعقد الاجتماع الثنائي لمتابعة القائمة المتفق عليها في مجالات التعاون.

وأكد نثار علي خان، أن رئيس الوزراء الباكستاني أوعز إليه وكلفه بالعمل على إدخال الاتفاقات الثنائية حيز التنفيذ.