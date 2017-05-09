تلقى الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين برقية تعزية من نظيره السوري بشار الأسد، بضحايا منجم الفحم الحجري في مدينة آزاد شهر في محافظة كلستان شمال ايران.

وعبر الرئيس الأسد بإسم الشعب السوري وبإسمه شخصياً عن أحر التعازي وخالص المواساة الى الرئيس روحاني والشعب الإيراني الشقيق في ضحايا هذا الحادث الأليم.

وسأل المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، داعياً لأسر الضحايا بالصبر والسلوان وأن يبعد عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي مكروه.

جدير ذكره ان انفجارا وقع بسبب تراكم الغاز ظهر الاربعاء من الاسبوع الماضي في منجم الفحم الحجري في مدينة ازادشهر بمحافظة كلستان شمال ايران، ما ادى الى مصرع 35 من عمال المنجم، حيث تم في بداية الحادث انتشال 22 جثة ومن ثم تم فجر الاثنين انتشال جثث بقية العمال الـ 13 .

وفي السياق أعلن مساعد محافظ كلستان للشؤون الانمائية رضا مروتي بانه تم انتشال 7 جثث اخرى من منجم الفحم الحجري في ازادشهر بالمحافظة ليبلغ العدد الاجمالي 42 جثة لغاية الان. وقال مروتي في تصريح لمراسل وكالة ارنا مساء الاثنين، انه تم نقل هذه الجثث الى الطب العدلي لتحديد هوية أصحابها.

وأوضح بأن عملية ازالة الانقاض من المنجم جارية في الوقت الحاضر بجهود دؤوبة تقوم بها فرق الاغاثة والانقاذ.

يذكر ان انفجارا وقع ظهر الاربعاء الماضي في منجم يورت في مدينة ازادشهر بمحافظة كلستان شمال ايران، ويقع المنجم على بعد 90 كم من مدينة جرجان مركز محافظة كلستان.