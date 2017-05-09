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رقم الخبر: 193217 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: اقتصاد  
تصدير أكثر من 720 مليون دولار سلع غير نفطية من محافظة قم
في عهد الحكومة الحادية عشرة

تصدير أكثر من 720 مليون دولار سلع غير نفطية من محافظة قم

قال رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة قم أحمد ذاكري: أنه تم خلال الحكومة الحادية عشرة (الحالية) تصدير أكثر من 720 مليون دولار من السلع غير النفطية الى 38 بلداً.

وأضاف ذاكري، اليوم الثلاثاء، ان هذه الصادرات شملت المواد البلاستيكية والكيميائية والحبوب والأحذية والغراء والسجاد والأدوات المنزلية والمحاصيل الزراعية، وقد صدرت الى مختلف البلدان بما فيها العراق وأفغانستان. وأوضح ان محافظة قم قد تحولت الى أحد أهم المناطق الصناعية في البلاد بحيث تم خلال السنوات الأخيرة إصدار تراخيص لتأسيس 580 وحدة صناعية جديدة برأسمال مال قدره 12 ألفاً و34 مليار ريال وخلق فرص عمل لـ7 آلاف و200 شخص.

وقال ذاكري: ان من الإجراءات المهمة للتعريف بالسلع والمنتجات في محافظة قم هي استقبال وفود أجنبية وإرسال وفود تجارية وإقامة 90 معرضاً داخلياً تخصصياً بدعم من الحكومة.

وتشكل الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 بالمائة من الوحدات الصناعية في قم. وتملك محافظة قم سبعة أحياء صناعية.

 
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