قال رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة بمحافظة قم أحمد ذاكري: أنه تم خلال الحكومة الحادية عشرة (الحالية) تصدير أكثر من 720 مليون دولار من السلع غير النفطية الى 38 بلداً.

وأضاف ذاكري، اليوم الثلاثاء، ان هذه الصادرات شملت المواد البلاستيكية والكيميائية والحبوب والأحذية والغراء والسجاد والأدوات المنزلية والمحاصيل الزراعية، وقد صدرت الى مختلف البلدان بما فيها العراق وأفغانستان. وأوضح ان محافظة قم قد تحولت الى أحد أهم المناطق الصناعية في البلاد بحيث تم خلال السنوات الأخيرة إصدار تراخيص لتأسيس 580 وحدة صناعية جديدة برأسمال مال قدره 12 ألفاً و34 مليار ريال وخلق فرص عمل لـ7 آلاف و200 شخص.

وقال ذاكري: ان من الإجراءات المهمة للتعريف بالسلع والمنتجات في محافظة قم هي استقبال وفود أجنبية وإرسال وفود تجارية وإقامة 90 معرضاً داخلياً تخصصياً بدعم من الحكومة.

وتشكل الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 بالمائة من الوحدات الصناعية في قم. وتملك محافظة قم سبعة أحياء صناعية.