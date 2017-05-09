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رقم الخبر: 193216 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: اقتصاد  
دمشق تزيح الستار عن سيارة "شهباء" الجديدة
بعد توقف سيارة "شام" عن الإنتاج

دمشق تزيح الستار عن سيارة "شهباء" الجديدة

كشف المدير العام للشركة السورية-الإيرانية لتصنيع السيارات (سيامكو) عن توقف سيارة شام عن الإنتاج نهائياً، لأن نموذجها أصبح قديماً، وإطلاق (شهباء) بدلاً منها.

وأكد محمد الناعمة لصحيفة (الوطن) السورية، الأحد، أن السيارات التي تم طرحها في الأسواق المحلية هي (بالميرا) و(شمرا) وفق إتفاقية الخط الإئتماني المتفق عليه بين الحكومتين السورية والإيرانية. وكشف أن سيارة (شهباء) طرحت خلال المعرض الدولي الرابع لخدمات الشركات ورجال الأعمال (سيرفكس 2017).

وحول أسعار السيارات، قال المدير: ان سعر سيارة (بالميرا) سيكون 900ر7 مليون ليرة وسعر سيارة (شمرا) حوالي 500ر6 مليون ليرة. أما سيارة (شهباء) المقرر إطلاقها، فلم تتوضح التكلفة النهائية بعد، علماً أن السعر قريب من 300ر7 مليون ليرة سورية .

الدولار=517 ليرة سورية (حسب المركزي السوري).

 
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