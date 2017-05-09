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رقم الخبر: 193215 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:33 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبرم مذكرة تعاون مع شركة ضمان الصادرات الصينية

إيران تبرم مذكرة تعاون مع شركة ضمان الصادرات الصينية

وقّع المساعد التنفيذي لشركة ضمان الصادران الصينية (سينوشور)، ومساعد محافظ البنك المركزي الايراني، مذكرة تعاون ثنائي يوم الاثنين.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده كل من فيمين جا المساعد التنفيذي لشركة ضمان الصادرات الصينية، ومساعد البنك المركزي الإيراني غلام علي كامياب. وتنص المذكرة المبرمة على قيام (سينوشور) بتوفير الضمانات اللازمة للتسهيلات المالية التي تقدم لمشاريع العمران والإنتاج في إيران.

هذا وأعرب المساعد التنفيذي لشركة (سينوشور) الصينية عن أمله بأن يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، بداية فصل جديد من العلاقات الإقتصادية بين البلدين، وأن يستفيد الطرفان من العائدات الإقتصادية الناجمة عن هذه المذكرة.

 
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