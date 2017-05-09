أغلقت بورصة طهران للأسهم والاوراق المالية، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 114 نقطة الى مستوى 79858 نقطة.

وتجاوزت قيمة التداولات 89ر3 تريليون ريال (الدولار=32400 ريال)، إثر تداول 014ر2 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 73 ألفاً و667 صفقة. وصعد المؤشر العام بدعم أسهم مجموعة (أميد) الاستثمارية 31 نقطة، ومجموعة سايبا للسيارات 29 نقطة، و(كل كهر) للصناعة والتعدين 27 نقطة.

وبالسوق الموازية، ظل مؤشر (آيفكس) عند مستوى 924 نقطة دون تغيير.