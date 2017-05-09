  • الثلاثاء ١٢ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193213 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: اقتصاد  
وصول أول طائرة ATR إلى طهران قريباً

وصول أول طائرة ATR إلى طهران قريباً

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية، فرهاد برورش، ان أول طائرة من طراز ATR ستصل الى طهران الأسبوع المقبل.

وأضاف برورش، في تصريح لمراسل (إرنا)، يوم الاثنين: ان 4 طائرات أخرى من هذه الفئة ستدخل بشكل تدريجي الأسطول الجوي الايراني ليتم استخدامها للرحلات القصيرة.

وبشأن إمكانية إستلام الطائرات الأربع المحددة من جانب ايران دفعة واحدة من عدمها، قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية: ان هذا الموضوع لم يحدد بعد، وفي حال التوصل الى قرار نهائي بشأنه سيتم الإعلان عن ذلك قطعاً.

وتعد شركة ATR الإيطالية - الفرنسية لتصنيع الطائرات، الثالثة من نوعها التي أبرمت إتفاقاً مع ايران في مرحلة مابعد تنفيذ الاتفاق النووي ينص على تحديث أسطول الملاحة الجوية الايرانية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0684 sec