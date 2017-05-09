أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية، فرهاد برورش، ان أول طائرة من طراز ATR ستصل الى طهران الأسبوع المقبل.

وأضاف برورش، في تصريح لمراسل (إرنا)، يوم الاثنين: ان 4 طائرات أخرى من هذه الفئة ستدخل بشكل تدريجي الأسطول الجوي الايراني ليتم استخدامها للرحلات القصيرة.

وبشأن إمكانية إستلام الطائرات الأربع المحددة من جانب ايران دفعة واحدة من عدمها، قال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية: ان هذا الموضوع لم يحدد بعد، وفي حال التوصل الى قرار نهائي بشأنه سيتم الإعلان عن ذلك قطعاً.

وتعد شركة ATR الإيطالية - الفرنسية لتصنيع الطائرات، الثالثة من نوعها التي أبرمت إتفاقاً مع ايران في مرحلة مابعد تنفيذ الاتفاق النووي ينص على تحديث أسطول الملاحة الجوية الايرانية.