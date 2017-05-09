أكد سفير النمسا في طهران، فردريش اشتيفت، ان بلاده متفائلة جداً بشأن تطبيع العلاقات المصرفية والتجارية مع ايران في المستقبل القريب، مضيفاً بقوله: (لقد تخطينا الكثير من التحديات الكبرى في هذا السياق).

وأضاف اشتيفت، الذي حضر أعمال ملتقى (تطوير التعاون التجاري بين طهران وفيينا)، يوم الاثنين في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، قائلاً: ان عدداً من البنوك النمساوية تتعاون مع ايران حالياً، مؤكداً في الوقت نفسه ان تعميق العلاقات التجارية وتمويل المشاريع الاستثمارية بين البلدين بحاجة الى تعزيز التعاون المصرفي بينهما.

وفيما أشار الى حرص بلاده لتنمية العلاقات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، أعلن السفير النمساوي عن ارتفاع قيمة الخط الإئتماني الخاص بتمويل المشاريع المشتركة مع ايران من سقف المليار دولار في الوقت الحاضر .

من جانب آخر، أكد رئيس غرفة فيينا للتجارة والصناعة والتر روك، في تصريح صحفي على هامش الملتقى، ان البنوك النمساوية من الفئة الأولى ستبادر للتفاوض بشأن إقامة العلاقات المصرفية مع ايران، مضيفاً: انه سيتم استخدام كافة الآليات لتحفيز هذه البنوك على ذلك.

وأكد روك ان الهدف الرئيسي من زيارته لطهران يكمن في إزالة العقبات المصرفية، مبيناً ان ترسيخ العلاقات البنكية في أعلى المستويات يعد شرطاً أساسياً لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.