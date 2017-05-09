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رقم الخبر: 193211 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:11 الاقسام: اقتصاد  
اليابان تعلن استعدادها للمشاركة مع الهند في تطوير ميناء جابهار

اليابان تعلن استعدادها للمشاركة مع الهند في تطوير ميناء جابهار

أعلن السفير الياباني في نيودلهي، كنجي هيراماتسو، استعداد اليابان للمشاركة في تطوير ميناء جابهار (جنوب شرق)، مشيراً إلى المباحثات الجارية مع طهران ونيودلهي حول مشاركة الهند في تطوير ميناء جابهار.

وفي مقابلة مع صحيفة (هندو) الهندية الناطقة بالإنجليزية يوم الإثنين، قال هيراماتسو: ان اليابان ترغب بالإلتحاق بشبكات المواصلات، واصفاً ميناء جابهار بأنه ميناء مهم للمواصلات والعلاقات الإقليمية.

يذكر أن الهند وقعت مع إيران في أيار/ مايو الماضي إتفاقية لبناء منصتين في ميناء جابهار بحجم استثماري بلغ 85 مليون دولار، وقد وقع الإتفاقية كل من وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس آخوندي، ووزير الملاحة البحرية والطرق الهندي نيتين غادكاري.

كما وقعت الهند وإيران وأفغانستان إتفاقية جابهار للترانزيت ثلاثية الأطراف في يونيو الماضي، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء الهند نارندار مودي إلى إيران وتهدف الإتفاقية إلى تفعيل الـ(ممر شمال – جنوب) وتعزيز النقل بين البلدان الثلاثة.

 
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