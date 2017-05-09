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رقم الخبر: 193210 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:04 الاقسام: اقتصاد  
السفير عامري: السلع الإيرانية تحظى بإقبال كبير في الأسواق العالمية
على هامش معرض الجزائر الدولي

السفير عامري: السلع الإيرانية تحظى بإقبال كبير في الأسواق العالمية

أكد سفير الجمهورية الاسلامية لدى الجزائر، رضا عامري، ان السلع الايرانية تحظى بإقبال كبير في أسواق الجزائر وبلدان أخرى، وذلك في ضوء الجودة العالية وأسعارها التنافسية.

وأضاف عامري في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي، في عاصمة هذا البلد يوم الاثنين، قائلاً: ان حضور الشركات الايرانية في هذا المعرض الدولي يأتي في سياق الخطط الاقتصادية المتبعة لتعزيز حضور ايران لدى الأسواق الأجنبية. وأوضح ان الشركات الايرانية المشاركة في معرض الجزائر الدولي تنشط في العديد من المجالات بما فيها الخدمات الهندسية الخفيفة والثقيلة، وصيانة وإنتاج أجهزة التبريد والتدفئة وسخانات المياه، وأدوات الطبخ، ومعدات البناء وغيرها من المجالات الصناعية ايرانية الصنع.

وتطلع السفير الايراني لدى الجزائر الى تعاون البلدين في مجال الخدمات الهندسية، فضلاً عن تعاونهما الحالي في مجال تبادل السلع.

يذكر أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تشارك سنوياً في معرض الجزائر الدولي، وذلك الى جانب العديد من الشركات المحلية والأجنبية التي تقدر نحو ألف شركة وفق الإحصائية الصادرة عن مؤسسة (صافيا) لتنظيم المعارض الدولية في هذا البلد.

 
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