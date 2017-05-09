أعلن مدير عام شركة خزر للنفط، عن إجراء محادثات مع شركات دولية للتنقيب عن النفط واكتشاف الحقول في بحر قزوين، وقال: ان شركات نرويجية أعلنت استعدادها للمشاركة في هذا المجال.

وأضاف محسن دلاويز، اليوم الثلاثاء، على هامش المعرض الدولي الـ22 للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران: انه تم التنقيب عن النفط في حقل (سردار جنكل) في بحر قزوين قبل خمس سنوات. وتابع قائلاً: ان هناك محادثات تجري مع شركات الحفر في المياه العميقة.

من جهته، أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية، أن أفغانستان اقترحت توريد الغاز من ايران وأن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.

وأوضح حميد رضا عراقي، في مؤتمر صحافي على هامش المعرض، بأنه وبحسب الخطة التنموية السادسة 2017 – 2021، يتعين تصدير 200 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الايراني.

وحول تصدير الغاز الى العراق، أشار عراقي الى انعقاد اجتماع مع الجانب العراقي في اليومين الماضيين، تم عبره تحديد البنك الذي سيشرف على عملية التحويلات المالية هناك، كما تقرر أن يقوم الجانب العراقي فتح اعتماد مستندي لبدء عملية التصدير، لافتاً الى ضرورة تصدير 50 مليون متر مكعب يومياً الى هذا البلد.

وحول تصدير الغاز الايراني الى جورجيا، أوضح المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية بأنه تم إبرام عقد بهذا الخصوص وأن الجانب الجورجي دفع مبلغاً، وأن العملية التصديرية سارية عبر أرمينيا.

في سياق آخر، أعلن المدير التنفيذي لشركة هندسة وتطوير الغاز إنه ومع نهاية السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 آذار/ مارس) سيتم مد ألف كيلومتر من أنابيب نقل الغاز، مشيراً إلى أنه ومع مد أنبوب دامغان - نكا في الصيف القادم فسيتم توفير الغاز للمناطق الشمالية بشكل كامل.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش المعرض الدولي للنفط، قال حسن منتظر تربتي: ان متوسط مد أنابيب الغاز بلغ سنوياً 300 كيلومتر خلال السنوات الماضية. وأضاف: انه نظراً لتوفير المصادر المالية اللازمة خلال السنة الماضية، فقد تم مد أكثر من 700 كيلومتر من أنابيب الغاز. وأوضح انه وبفضل التدابير التي قامت بها الحكومة الحالية فقد عاد خط (ال.سي) الإئتماني إلى وضع ما قبل الحظر. وتابع: ان الشركة لم تكن لها أي ديون للمقاولين الداخليين خلال السنة الماضية، وإننا نسعى الى أن يستمر الوضع على ما هو عليه خلال السنة الجارية أيضاً. وصرح انه نظراً لإعتمادنا على الشركات الإيرانية وخاصة مصنعي الأنابيب في توفير المعدات والآلات التي نحتاجها، فاننا سوف لن نواجه أي مشاكل في هذا المجال.

وأشار تربتي إلى مد أنبوب الغاز السابع الخاص بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، لافتاً إلى أن وصول أنبوب الغاز إلى السواحل البحرية العمانية سيساعد على إنشاء وحدات تصنيع الصلب والبتروكيماويات في هذه المنطقة.