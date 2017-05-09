أعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة، جنوب شرق البلاد، مؤكدا أن حالة أحدهم خطيرة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الجيش في بيان، يوم الثلاثاء: عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في وقت سابق، انفجرت خلال قيام عناصر حرس الحدود بالكشف عن الألغام في منطقة الشريط الحدودي مع إيران، في ناحية شمدينلي بمحافظة هكاري، وكان الجيش التركي أعلن، مطلع الشهر الجاري مقتل 14 من مسلحي حزب العمال الكردستاني.