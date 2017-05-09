  • الثلاثاء ١٢ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193208 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:37 الاقسام: دوليات  
إصابة 3 جنود بانفجارعبوة جنوب شرق تركيا

إصابة 3 جنود بانفجارعبوة جنوب شرق تركيا

أعلن الجيش التركي، يوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة جنود في انفجار عبوة ناسفة، جنوب شرق البلاد، مؤكدا أن حالة أحدهم خطيرة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال الجيش في بيان، يوم الثلاثاء: عبوة ناسفة زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في وقت سابق، انفجرت خلال قيام عناصر حرس الحدود بالكشف عن الألغام في منطقة الشريط الحدودي مع إيران، في ناحية شمدينلي بمحافظة هكاري، وكان الجيش التركي أعلن، مطلع الشهر الجاري مقتل 14 من مسلحي حزب العمال الكردستاني.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec