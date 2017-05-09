قالت حكومة زيمباوي في بيان إن الرئيس روبرت موجابي غادر البلاد للفحص الطبي في سنغافورة بعد نحو شهرين من زيارة مماثلة.

وموجابي الذي يبلغ من العمر 93 عاما هو الزعيم الوحيد الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال عام 1980 وتشكل حالته الصحية موضوعا ساخنا قبل انتخابات رئاسية مقررة العام المقبل من المتوقع أن يشارك فيها.

وتوجه موجابي إلى سنغافورة في وقت متأخر الاثنين وقالت وزارة الإعلام إن المتوقع أن يعود إلى البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.