وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، أنها "تلقت خلال الساعات الـ24 الماضية معلومات بشأن غرق سفينتين في عرض البحر المتوسط"، مضيفة أن "الأولى كانت عبارة عن قارب مطاطي، غرق مساء الجمعة الماضية، بعد ساعات معدودة من إبحاره، وعلى متنه 132 شخصا". وأشارت الوكالة إلى أن "50 شخصا فقط تم إنقاذهم، ونقلوا إلى جزيرة صقلية.