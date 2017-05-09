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رقم الخبر: 193205 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 18:36 الاقسام: دوليات  
البحر المتوسط يبتلع 250 مهاجرا خلال يوم

البحر المتوسط يبتلع 250 مهاجرا خلال يوم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة عن فقدان نحو 250 شخصا إثر غرق سفينتين كانتا تقلان مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت وكالة الأمم المتحدة للهجرة، أنها "تلقت خلال الساعات الـ24 الماضية معلومات بشأن غرق سفينتين في عرض البحر المتوسط"، مضيفة أن "الأولى كانت عبارة عن قارب مطاطي، غرق مساء الجمعة الماضية، بعد ساعات معدودة من إبحاره، وعلى متنه 132 شخصا". وأشارت الوكالة إلى أن "50 شخصا فقط تم إنقاذهم، ونقلوا إلى جزيرة صقلية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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