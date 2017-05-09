قالت الشرطة إن متشددين مسلمين يقاتلون من أجل دولة منفصلة في جنوب تايلاند التي تقطنها أغلبية بوذية يشتبه أنهم نفذوا تفجيرا بسيارة ملغومة يوم الثلاثاء خارج متجر كبير في مدينة باتاني أسفر عن إصابة 42 شخصا بجروح.

وقتل أكثر من 6500 شخص في تمرد انفصالي في أقاليم يالا وباتاني وناراتيوات منذ عام 2004 وفقا لبيانات جماعة المراقبة المستقلة ديب ساوث ووتش.

وقالت السلطات إن اثنين من 42 مصابا في حالة خطيرة.

ودمر انفجار السيارة الملغومة، وهو الأول في تايلاند منذ أغسطس آب، واجهة متجر بيج-سي وتناثرت الأنقاض على مساحة واسعة وتصاعدت أعمدة من الدخان الأسود.

وقال نائب قائد شرطة باتاني إنه من المشتبه أن متشددين مسلمين نفذوا التفجير مضيفا أن من المعتقد أن المهاجم فر من المكان قبل الانفجار.

وتصاعدت الهجمات في جنوب تايلاند هذا العام.

وفي الآونة الأخيرة رفضت الحكومة عرضا مشروطا لإجراء محادثات سلام من إحدى الجماعات الانفصالية الرئيسية التي طلبت وساطة أو مراقبة دولية.