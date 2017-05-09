قال رئيس الوزراء الفرنسي الاشتراكي السابق مانويل فالس يوم الثلاثاء، إنه سيدعم حركة الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون في انتخابات مجلس النواب في يونيو حزيران وهو أول شخصية بارزة تعلن انشقاقها عن الحزب الاشتراكي وتأييدها لماكرون بعد فوزه في انتخابات الرئاسة يوم الأحد.

وخطوة فالس قد تعطي دفعة لماكرون الذي يحتاج لتأمين الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية لتكون أمامه فرصة حقيقية لتنفيذ خططه الإصلاحية الطموحة.

لكن ماكرون سيكون حذرا فيما يتعلق بدعوة العديد من الشخصيات الاشتراكية البارزة لحركته السياسية إذ أن ذلك من شأنه أن يدعم وجهة نظر معارضيه المحافظين عن أن إدارة ماكرون ستكون امتدادا لإدارة الرئيس فرنسوا أولوند المنتهية ولايته والتي لم تكن تحظى بشعبية.

واستقبل حزب ماكرون مبادرة فالس دون إبداء التزام. فقال بنيامين جريفو المتحدث باسم الحزب إن فالس لم يتقدم بطلب للجنة الاختيار بالحزب وأمامه 24 ساعة فقط للقيام بذلك.

وقال فالس الذي تولى رئاسة الوزراء في إدارة أولوند في الفترة من 2014 إلى 2016 لمحطة إذاعة ار.تي.ال "سأكون مرشحا عن الأغلبية الرئاسية وآمل أن أنضم لحركته (ماكرون)".

وأضاف "الحزب الاشتراكي مات. وأصبح من الماضي".

وتابع "المهم اليوم هو إعطاء أغلبية كبيرة ومتجانسة... لإيمانويل ماكرون لتمكينه من الحكم".

ويلقي انشقاق فالس الضوء على الاضطرابات التي يشهدها الحزب الاشتراكي الذي لم يحصل مرشحه بنوا هامون سوى على نسبة ستة بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ويعد فالس، الذي أعلن في مارس آذار أنه سيعطي صوته لماكرون في انتخابات الرئاسة، من التيار الأكثر يمينية داخل الحزب الاشتراكي ويتفق مع ماكرون في أرائه المتعلقة بالأعمال. وسيتولى ماكرون مهام منصبه يوم الأحد ليصبح أصغر رئيس فرنسي منذ نابوليون.

في سياق آخر أعادت السلطات الفرنسية فتح محطة جار دي نور للقطارات وهي واحدة من المحطات الرئيسية في باريس يوم الثلاثاء بعد أن أخلتها الشرطة في وقت متأخر من مساء الاثنين لتفتيش قطار فائق السرعة بحثا عن أشخاص يشتبه أنهم متشددون.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الشرطة، وهي في حالة تأهب عالية بسبب سلسلة هجمات شنها إرهابيون وبسبب الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، شنت عملية واسعة النطاق استجابة لبلاغ بأن مهاجمين محتملين على متن قطار يصل إلى المحطة قادما من شمال فرنسا.

وقال شاهد من رويترز: إن ما بين 20 و30 مركبة شرطة اصطفت خارج المحطة وخرج منها ضباط مدججون بالسلاح يرتدون الأقنعة. وقال مصدر مقرب من التحقيقات إن الإنذار ألغي بعدما لم يجدوا أحدا.

وأضاف المصدر أن الشرطة "كانت تبحث عن ثلاثة أفراد يشتبه أنهم يعتزمون شن هجمات في فرنسا".

وتابع أن الشرطة وزعت نشرة بأوصاف الثلاثة على مراكزها في مختلف أرجاء البلاد يوم الجمعة وتسربت هذه المعلومات على الانترنت.

وقال موظف بالسكك الحديدية في فالونسيين قرب الحدود البلجيكية إنه باع تذكرة لرجل يعتقد أنه من الثلاثة وأبلغ الشرطة. وأعادت الشرطة فتح المحطة، وهي أيضا محطة قطارات يوروستار المتجهة إلى لندن، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء.

وكتبت شرطة باريس على تويتر "انتهاء الفحص الأمني. عودة تدريجية للوضع الطبيعي." ولم تورد السلطات علنا أي تفاصيل أخرى عن العملية.

وعلى مدى العامين الماضيين تعرضت فرنسا لسلسلة هجمات شنها إسلاميون متشددون وقتل فيها أكثر من 230 شخصا.