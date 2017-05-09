قال مصدر مطلع في الخارجیة الایرانیة أن ایران تعلم بمشروع تركیا في بناء جدار على الحدود مع الجمهوریة الاسلامیة وترحب بذلك؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان أي اجراء حدودي من جانبهم ینبغي أن تعلم به طهران.

جاءت هذه التصریحات على خلیفة ما نشر في احدى الصحف التركیة حیث الاشارة الى بناء جدار على الحدود المشتركة بین تركیا وایران.

وأضاف المصدر نفسه، ' لقد اطلعنا على الموضوع ولا نعارضه لكن اذا ما تقرر اتخاذ أي اجراء، بطبیعة الحال ینبغي اعلامنا بذلك'.

وفیما اشار الى ان الاتراك عزوا بناء الجدار الى اسباب امنیة، قال المصدر المطلع لدى الخارجیة الایرانیة، ان تنفیذ هذا المشروع یستغرق فترة زمنیة، ونحن من حیث الاساس لا نواجه أي مشكلة بأن تتخذ تركیا اجراءً جدیداً ولأسباب امنیة على الحدود المشتركة.

وبحسب المصدر نفسه، سیؤدي بناء الجدار الى الحؤول دون تهریب ما یعادل ملیاري دولار من المنسوجات الى ایران؛ مضیفا 'نحن ایضا نشجع بأن یتم تنفیذ هذا الاجراء سریعا لمنع دخول البضائع المهربة الى ایران'.

وكانت صحیفة 'حریت' التركیة قد اشارت قبل ایام الى قرار انقرة في بناء جدار على الحدود التركیة المشتركة مع ایران وذلك بهدف المواجهة مع حزب العمال الكردستاني (ب ك ك).