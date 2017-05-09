اكد المتحدث بإسم الحكومة محمد باقر نوبخت، ان الموقف الذي اتخذه وزير الدفاع العميد دهقان حيال التصريحات الواهية لوزير الدفاع السعودي، مطابق مع موقف الحكومة.

تصريحات نوبخت هذه جاءت اليوم الثلاثاء ردا على سوال عما اذا كانت تصريحات العميد دهقان تجاه مواقف المسؤولين السعوديين، تؤدي الى خلق أزمة بين البلدين وما هو موقف الحكومة؟ واوضح انه وكما اشارت اليه الخارجية سابقا، فان السعودية اتخذت وتتخذ مواقف غير مدروسة ومثيرة للازمة، لذلك فان الحكومة اعتمدت مواقف حازمة تجاه هذه التخرصات التي تنم عن الخوف و القلق.

وفيما اشار الى الدور السعودي السلبي المتمثل في دعم تنظيم داعش في العراق والآن في سوريا، اضاف نوبخت ان أيادي السعودية ملطخة بدماء المسلمين والاطفال في اليمن.

واكد لو قامت السعودية باطلاق تصريحات لتغطية الهزائم التي منيت بها في المنطقة، فاننا جاهزون للرد عليها وسنجعلها تندم فيما لو تحركت نحو تنفيذ تصريحاتها.

وقال نوبخت ان موقف وزارة الخارجية ووزير الدفاع الايراني كان مناسبا ردا على سياسات السعودية المعادية لايران.