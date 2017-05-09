وصل الجنرال "جوزيف دانفورد" رئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي يوم الثلاثاء، الى الكيان الاسرائيلي وذلك قبل أسبوعين من زيارة ترامب المقررة إليها في 22 أيار/ مايو الجاري.

وجاءت زيارة الجنرال الأمريكي التي أحيطت بسرية تزامنا مع تطورات عسكرية وحشد قوات في الأردن عند الحدود الجنوبية لسوريا.

وكشفت قناة الميادين عن رصد تحركات عسكرية أمريكية وبريطانية وأردنية ضخمة تشير إلى ما وصف باقتراب ساعة الصفر على الحدود السورية، كاشفةً عن وجود قرابة 4000 مسلّح ممن دربوا في الأردن موجودون في منطقة التنف داخل الحدود السورية.

من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في وزارة الأمن، إنه تمّ التخطيط لزيارة دانفورد قبل الإعلان عن زيارة ترامب، لكن الجانبين حافظا على سرية زيارة قائد الجيش الأمريكي، الذي سيحلّ ضيفاً على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، وسيلتقي مع وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وسيناقش دانفورد في تل أبيب وفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية الوضع في سوريا، وعمليات نقل أسلحة من سوريا إلى حزب الله في لبنان.

ظريف: أي تحرك عسكري محكوم بالفشل

الى ذلك قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تعليقاً على الأنباء عن التحشيد باتجاه جنوب سوريا: إن أي تحرك عسكري في المنطقة هو تحرك فاشل.

وأوضح وزير الخارجية الايراني لقناة الميادين أنّ أيّ تحرك عسكري في المنطقة من الخارج محكوم بالفشل في المستقبل كما فشل في السابق.