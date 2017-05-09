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رقم الخبر: 193195 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: محليات  
قائد سلاح البحر يتفقد المشاريع العمرانية في سواحل مكران

قائد سلاح البحر يتفقد المشاريع العمرانية في سواحل مكران

تفقد قائد سلاح البحر في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري مراحل تنفيذ المشاريع العمرانية في سواحل مكران/جنوب شرق/ قرب الحدود مع باكستان.

وصرح سياري، خلال زيارته التفقدية يوم الثلاثاء، ان اي تقدم يتم احرازه يعود الفضل فيه الى استتباب الأمن ولو لم يكن لما احرزت البلاد اي تقدم.

واعتبر ان استتباب الأمن المستديم في البلاد رهن بمتانة القوات المسلحة والتي بانتشارها في مختلف مناطق البلاد لاسيما الحدودية منها يثمر عن ارساء الأمن.

وتفقد الادميرال سياري قاعدة بسابندر البحرية ذات الاهمية الواقعة على المنطقة الحدودية بين ايران وباكستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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