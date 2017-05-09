أعلن وزير الأمن الايراني محمود علوي ضبط عبوات ناسفة مصنعة يدويا من خلية مخربة كان تستهدف الإخلال بالإنتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 19 ايار / مايو الجاري.

وقال علوي في تصريح ادلى به للقناة السادسة في التلفزيون الايراني (قناة خبر) مساء الاثنين انه تم قبل عدة ايام ولله الحمد ضبط عدة عبوات ناسفة مصنعة يدويا وبعض الاشياء الاخرى في منزل اتخذته عناصر مخربة وكرا لها في محافظة البرز غرب طهران للقيام باعمال مخلة خلال ايام الإنتخابات.

واضاف، لقد ضبطنا كذلك فانلات (تي شيرت) مكتوب عليها شعارات مثل "وداعا حكومة فلان" او "نحن لا نصوّت لفلان" وكانت خطتهم ان يقوموا بتوزيع الآلاف من هذه الفانلات على الشباب للحضور في الشوارع ومن ثم يوعزون لشباب اخرين للهجوم على هؤلاء، ليقولوا من ثم بان مؤيدي المرشح الفلاني قد هاجموا معارضيهم، وكانوا قد اعدوا الكاميرات والامكانيات اللازمة لتصوير هذه الامور.

واعتبر وزير الأمن مثل هذه الممارسات بأنها مرفوضة واضاف، ان توصيتنا الأخوية والمشفقة للذين يريدون القيام بمثل هذه الممارسات ان يتخلوا عنها ويدعوها جانبا.

واكد القول باننا سننجز الانتخابات كرصيد اجتماعي كبير باقل كلفة ممكنة واكبر مكسب ممكن ان شاء الله تعالى.