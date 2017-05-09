اتصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاثنين هاتفيا مع نظيرته الكندية كريستينا فريلاند، للبحث حول اجراء انتخابات الرئاسة الايرانية في كندا.

وافادت وزارة الخارجية الايرانية ان ظريف اشار في هذا الاتصال الهاتفي الى المطالب المتكررة للرعايا الايرانيين المقيمين في كندا بشان اجراء انتخابات الرئاسة الايرانية في هذا البلد وضرورة تلبية مطالبهم هذه وقال، ان الايرانيين المقيمين في خارج البلاد كالمواطنين في الداخل تحدوهم رغبة كبيرة للمشاركة في تقرير مصير مستقبل بلادهم عبر المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية.

بدورها اشارت وزيرة الخارجية الكندية الى الوجود الايجابي للجالية الايرانية المثقفة في كندا وقالت، ان الحكومة الكندية تدرك اهمية اقامة انتخابات رئاسة الجمهورية في كندا للايرانيين المقيمين ولكن ينبغي دراسة بعض الامور التقنية ومعالجتها في الظروف الراهنة وفي ظل عدم وجود علاقات سياسية وعدم نشاط المقرات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في كندا والضوابط الداخلية حول اجراء الانتخابات لمواطني سائر الدول.

يذكر ان وفدا سياسيا من الخارجية الكندية وصل فجر اليوم الثلاثاء الى طهران لاجراء محادثات مع مسؤولي الخارجية الايرانية حول العلاقات بين البلدين.