نشرت صحيفة الديلي تليغراف في عددها الصادر، يوم الاثنين، موضوعا بعنوان العلماء الذين يدرسون السرطان يتعثرون في اكتشاف حقيقي لعلاج الصلع.

وتقول الصحيفة، يبدو أن كريما أو مرهما سيكون متاحا قريبا لعلاج الصلع وإيقاف تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض «الشيب».

وتوضح الصحيفة أن الخلايا التي تعد مسؤولة عن إنتاج الشعر وتتحكم في لونه تم اكتشافها بالصدفة البحتة خلال قيام الباحثين الأمريكيين بمحاولات للتوصل لعلاج للسرطان.

وتعتبر الصحيفة أن ذلك سيؤدي إلى التوصل لعلاج للصلع والشيب وربما أيضا للشيخوخة وأسبابها.

وتوضح أن العلماء اكتشفوا نوعا من البروتينات يسمى «كروكس 20» يقوم بالاندماج مع خلايا الجلد لتتحول هذه الخلايا إلى الشعر كما اكتشفوا خلايا جذعية مؤثرة على لون الشعر أيضا وأطلقوا عليها "إس سي إف" بحيث أنهم عندما أزالوها من فئران التجارب تحول لون شعرها إلى اللون الأبيض.