يعتبر المهرجان من أهم مهرجانات الافلام الوثائقية في بريطانيا و«ذانك الاثنان» الفيلم الوحيد الذي يمثل ايران في هذا الحدث الفني.

«ذانك الاثنان» يحكي قصة مصوران احدهما ايراني والثاني عراقي كانا قد التقيا بمدينة خرمشهر الايرانية في فترة احتلالها من قبل الجيش العراقي في الحرب الصدامية المفروضة على ايران في الثمانينات من القرن المنصرم وقد التقيا الآن بعد سنين ليسترجعا ذكرياتهما...

يذكر أن فعاليات مهرجان «Sheffield» ستنطلق في التاسع من يونيو المقبل وستستمر لغاية الرابع عشر منه.