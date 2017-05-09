  • الثلاثاء ١٢ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193183 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 15:09 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي ايراني يشارك في مهرجان «Sheffield»

وثائقي ايراني يشارك في مهرجان «Sheffield»

يشارك الفيلم الوثائقي الايراني «ذانك الاثنان» (آن دو) للمخرج ماجد نيسي في مهرجان «Sheffield» الدولي للافلام الوثائقية ببريطانيا.

يعتبر المهرجان من أهم مهرجانات الافلام الوثائقية في بريطانيا و«ذانك الاثنان» الفيلم الوحيد الذي يمثل ايران في هذا الحدث الفني.

«ذانك الاثنان» يحكي قصة مصوران احدهما ايراني والثاني عراقي كانا قد التقيا بمدينة خرمشهر الايرانية في فترة احتلالها من قبل الجيش العراقي في الحرب الصدامية المفروضة على ايران في الثمانينات من القرن المنصرم  وقد التقيا الآن بعد سنين ليسترجعا ذكرياتهما...

يذكر أن فعاليات مهرجان «Sheffield»  ستنطلق في التاسع من يونيو المقبل وستستمر لغاية الرابع عشر منه.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0698 sec