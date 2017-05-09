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رقم الخبر: 193182 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: محليات  
لاريجاني: التصريحات السعودية مخطط استكباري لإثارة الأوضاع بالمنطقة

لاريجاني: التصريحات السعودية مخطط استكباري لإثارة الأوضاع بالمنطقة

أعلن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ان بعض الدول تحمل لواء المغامرة في المنطقة وان التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين السعوديين ورغم انها سخيفة ولاتستحق الرد الا انها تكشف عن مخطط استكباري لإثارة الأوضاع بالمنطقة.

وأشار لاريجاني في كلمة له باجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء الى تواجد الارهابيين في المنطقة وقال ان بعض الدول تحمل لواء المغامرة في المنطقة وان التصريحات الاخيرة لبعض المسؤولين السعوديين ورغم انها رخيصة ولاتستحق الرد الا انها تكشف عن مخطط استكباري لاثارة الاوضاع بالمنطقة ما يجعل هذه الدول الضالة فكريا الى التفاخر ببث الفرقة.

واضاف لاريجاني انه كذلك الحال فيما يتعلق بتصريحات بعض المسؤولين الاميركيين حول الموضوع النووي حيث ايد الجميع النظرة الثاقبة لقائد الثورة الاسلامية في تاكيده مرارا على ان الانتخابات والمشاركة الجادة والمؤثرة للشعب تحبط هذه المؤامرات مشيرا الى حقيقة ان ايران وفي ظل القيادة الواعية وحضور الجماهير في الساحة وتلاحمها نجت من انواع المؤامرات وستنجو في المستقبل ايضا.

وأعرب عن امله في ان يسهم الشعب الايراني من جديد وعبر مشاركته الشامله بالانتخابات المقبلة في ضمان عزة ورفعة الوطن في مواجهة هذه المؤامرات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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