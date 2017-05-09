يشارك 25 فيلماً ايرانياً قصيراً في عرض خاص في مهرجان «كراكوف» الدولي للافلام في بولندا.

وبدأت عروض الافلام الايرانية من 8 مايو وتنتهي اليوم 10 مايو في ثلاثة اقسام مهرجان «كراكوف» الدولي للافلام الفلسفية الذي تقام حالياً دورته الحادية عشرة في مدينة كراكوف البولندية.

ويخصص المهرجان عروضاً خاصة بالافلام الايرانية في ثلاثة اقسام المهرجان حيث سيعرض 25 فيلماً ايرانياً قصيراً نذكر منها: فيلم «النزاع» (تنازع) للمخرج مسعود حاتمي، «المقامر» (قمارباز) للمخرج كريم لك زادة، «نيوزيف» للمخرج محمد، اسماعيلي، «اطفال الغيوم» (كودكان ابري) للمخرج رضا فهيمي، «شقة النمل» (آبارتمان مورجةها) للمخرج توفيق اماني، «المسلخ» (كشتاركاه) للمخرج بهزاد آزادي، «المرايا الشاحبة» (آينة هاي بريدة رنك) للمخرج سالم صلواتي، «ابيض واسود» (سياه وسفيد) للمخرج جلال ساعدبناه و...افلام اخرى.