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رقم الخبر: 193179 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 15:08 الاقسام: ثقافة وفن  
أفلام مهرجان عمار تنقل الثقافة الإيرانية إلى أمريكا اللاتينية

أفلام مهرجان عمار تنقل الثقافة الإيرانية إلى أمريكا اللاتينية

قال السفير الإيراني الأسبق لدى المكسيك وفنزويلا، أحمد سبحاني ان عرض الأفلام المشاركة في مهرجان عمار الشعبي في أمريكا اللاتينية يمكن ان ينقل الثقافة الإيرانية إلى هذه الدول.

 وأعلن السفير الأسبق الإيراني ان أعمالا من السينما المستقلة والأفلام المشاركة في مهرجان عمار قد تم عرضها في الأرجنتين خلال الأيام الأخيرة حيث لاقت إقبالا واسعا من الجمهور.

وتابع أحمد سبحاني ان المواضيع الفنية تحظى باهتمام الناس في جميع دول العالم، بما في ذلك بلدان أمريكا اللاتينية التي يدعم نصف سكانها والجماهير القاطنة فيها الأفلام الثورية ولدينا أيضا أفلام يمكن أن تثير اهتمام الناس في هذا الصدد.

وأكد ان الأفلام المعروضة في مهرجان عمار السينمائي يمكن ان تجذب انتباه الناس في دول مثل الإكوادور وكوبا وفنزويلا وان تكون جذابة لهم.

وأوضح سبحاني ان مثل هذه الأفلام يمكن أن توفر الأرضية اللازمة لنشر الثقافة الإيرانية في هذه البلدان وتعزز أواصر الصداقة بين الشعبين.

وشدد على التخطيط والبرمجة وإتاحة الظروف للجماهير في منطقة أمريكا اللاتينية للعرض على الشاشة الصغيرة والكبيرة وطرح مجموعة مناسبة ومختارة من أفلام السينما المستقلة وأفلام مهرجان عمار السينمائي تتلاءم أذواقهم وأذواق عامة الجمهور.

ووصف الفن والسينما أداة مفيدة فعالة جدا في نقل وإظهار الثقافة الإيرانية الى الآخرين، مؤكداً على العمل الأكثر في هذا الشان لنتمكن التعويض عن الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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