قال الأستاذ المرشد والمرافق للمتسابق الإیراني الی مسابقة مالیزیا الدولیة للقرآن الكریم ان ممثل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في هذه المسابقة «حامد علیزاده» یتطلع الی كسب المركز الأول في فرع القراءة بهذه المسابقة القرآنية الدولیة.

قال ذلك المدرس الايراني لمادة النغم وفنون القراءة، «غلامرضا شاه‌ میوه»، في معرض حدیثه عن مدی إستعداد ممثل ایران في الدورة الـ59 من مسابقة مالیزیا الدولیة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم «حامد علیزاده».

وقال اننا نعرف جمیعاً ان مسابقة مالیزیا بسبب لائحتها التحكیمیة وأیضاً بسبب المشاركة الواسعة لمتسابقین من شرق آسیا تفرض علی المتسابق أن یكون متناسقاً معها وذلك من خلال إلتزامه بالمقامات المطلوبة في التلاوة.

وأشار الی أهم ما یمیز القارئ الدولي للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة علیزاده، قائلاً: انه یتمیز بصوته القوي وقراءته الجمیلة مؤكداً اننا تحدثنا معاً في إجتماعات عدیدة من أجل زیادة مدی إستعداده.

وعبّر عن أمله في حصول علیزاده علی المركز الأول بهذه المسابقة، قائلاً: انه نظراً الی التلاوات الأخیرة التي سمعتها منه فإنه مرشح لكسب المركز الأول بهذه المسابقة ونأمل ان تحظی تلاوته بقبول المحكمین.

تجدر الاشارة الى أن الدورة الـ59 من المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته في ماليزيا ستقام 15 لغاية 20 مايو/ أيار الحالي، وسيمثل «حامد عليزادة» الجمهورية الاسلامية الايرانية في فرع القراءة.