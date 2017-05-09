اعلن رئيس هيئة الاشراف على النشر حجة الاسلام محمد علي مهدوي راد خلال زيارته لمعرض طهران الدولي للكتاب ان مشاركة الناشرين العرب في المعرض في هذه السنة افضل من السنوات السابقة مشيرا الى ان اللبنانيين وغير اللبنانيين شاركوا في هذه الدورة من المعرض.

وقال مهدوي راد للصحفيين على هامش تفقده لمعرض طهران للكتاب ان تطورا ملفتا طرأ هذه السنة في القسم العربي ونأمل ان يستمر في السنوات المقبلة.

واضاف ان الناشرين الاردنيين يشاركون هذه السنة بصورة جادة وقد شارك ناشر اردني اصدر ترجمة لاحد كتب العلامة جعفري بالعربية، في المعرض وعرض اعمال الكثير من الناشرين الاردنيين الاخرين كما عرض كتب الحداثيين الاردنيين وباقي المفكرين المعاصرين للعالم العربي.

وتابع ان الناشرين المصريين شاركوا هم الاخرين في هذه الدورة بصورة جيدة لذلك حدث مناخ جيد وحتى ان بعض كتب الناشرين المهمين في المنطقة عرضت في المعرض عن طريق وسطاء.

ونقل عن الناشرين العرب قولهم ان معرض طهران الدولي للكتاب يعد افضل معرض يزوره الرواد الذين يشترون الكتب التي يريدونها.

واوضح حجة الاسلام مهدوي راد ان احد الناشرين المصريين التقى به ودعا الى التعرف على الناشرين الايرانيين العاملين في مجال الادب وتاريخ ايران.

وأكد ان هذا الامر يظهر بان الناشرين العرب حريصون على التعرف على قضايا ايران ويريدون متابعتها، فان حصل ذلك فاننا سنشهد تطورات في مشاركة ومبيعات كتب الناشرين العرب في معرض طهران الدولي للكتاب.

وقد افتتح معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثلاثين يوم 3 ايار/مايو ويستمر حتى 13 منه.