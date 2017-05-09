أعلنت منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الإيرانية عن إصدار كتاب تحت عنوان «أطلس الحرف اليدوية في خوزستان» وذلك بهدف دمج المعلومات في هذا المجال وخطة مفصلة لحفظ وترميم وتطوير الحرف اليدوية في هذه المحافظة.

أن العلاقات العامة لإدارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة في محافظة خوزستان أكدت على هامش إصدار هذا الكتاب أن الحضارة الخوزستانية القديمة، لديها تاريخ غني في مجال الحرف اليدوية مما دفعها أن تخطو خطوات ملموسة في سبيل حفظ آثار هذه المحافظة العريقة وتخليدها في ذاكرة أطلس تجمع معلومات تاريخية وثقافية فيما يخص تراث صناعاتها اليدوية.

وقد ذكر مؤلف كتاب «أطلس الحرف اليدوية في خوزستان» أن هذا الكتاب يشير بالخطوط العريضة إلى تاريخ خوزستان، وعلم الآثار والجغرافيا والتقسيمات الإدارية، والأنثروبولوجيا، والسياحة، والإمكانات الاقتصادية والموارد الطبيعية في محافظة خوزستان».

وتابع أفشين حيدري أن المجلد الثاني من هذا الكتاب يتمحور حول الحرف اليدوية ويضفي نظرة عامة على الحرف وباثولوجيا الحرف والصناعات اليدوية كما أنه يقدم استراتيجيات للتعزيز والتدريب في الحرف، ووضع الوثائق الحقيقية بالنسبة إلى محافظة خوزستان.

وفي جانب آخر من حديثه ذكر هذا الباحث أن المجلدات الأخرى لهذا الأطلس تستعرض بشكل إجمالي «الغزل والنسيج التقليدي في محافظة خوزستان، والحصير المنسوج، والحرف اليدوية الخشبية والقش، والحرف المعدنية مثل المجوهرات التقليدية والحدادة التقليدية كما تتناول إنتاج حجم الحجر والطين والزجاج، والأزياء القبلية المنسوجة يدويا وغيرها التي وردت في هذا الأطلس».