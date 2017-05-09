الوفاق/خاص- غادر منتخب ايران بالكرة الطائرة للسيدات تحت 23 عاماً طهران متوجهاً الى تايلند للمشاركة في بطولة آسيا، والتي ستقام هناك.

وغادر المنتخب قبل البطولة بعدة أيام لتتأقلم اللاعبات على الجو والمناخ هناك، ويتكون الوفد المغادر من كل من اللاعبات:

(نكين شيرتري – شقايق شفيع – منى آشفتة – فرناز ساعي – فاطمة اميني – تهمينة درغزني – زهرا شيري – مهتا يحيى بور – فاطمة سلكي – هالة متقيان – آيتك سلامت ومنى رمضاني)، ويترأس الفريق المدربة سيما صديقي وتساعدها كل من فريبا سليماني وفاطمة شعبان خمسة، وبهارة نيازي بعنوان معالجة لياقة بدنية، وآتوسا عظيم زاده كطبيبة مساعدة وسميرا عبد الرحيمي كمعالجة للمساج ويرأس الوفد ندا مولاهويزه.