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رقم الخبر: 193172 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:24 الاقسام: رياضة  
بوشار تطيح بشارابوفا من بطولة مدريد بعد موقعة ملحمية
سواريز تبلغ ثمن النهائي

بوشار تطيح بشارابوفا من بطولة مدريد بعد موقعة ملحمية

تمكنت الكندية أوجيني بوشار من إقصاء الروسية ماريا شارابوفا من بطولة مدريد للتنس بعد مباراة ملحمية استمرت ساعتين و51 دقيقة بينهما لتتأهل لدور ثمن النهائي.

وكانت المباراة يسبقها نوع من الإثارة خاصة وأن بوشار وصفت شارابوفا بـ"المخادعة" في بطولة اسطنبول، وذلك بعد عودة الروسية للملاعب وتلقيها بطاقات دعوة للمشاركة في ثلاث بطولات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف ضدها بسبب المنشطات.

وتمكنت بوشار من الفوز باللقاء بمجموعتين لواحدة بواقع 7-5 و2-6 و6-4 لتحقق أول انتصار لها على اللاعبة الروسية من أصل خمس مواجهات.

وودعت بوشار (23 عاما) منافستها الروسية بعد المباراة بالشد على يديها بتوتر ونظرة باردة بعد مواجهة حامية الوطيس.

 من جهة أخرى تغلبت الإسبانية كارلا سواريز على الدنماركية كارولين فوزنياكي، بنتائج مجموعات 6-4، و2-6، و6-2 لتبلغ ثمن نهائي بطولة مدريد للتنس.

فبعد مباراة قوية استغرقت ساعتين و14 دقيقة، فازت كارلا على منافستها الدنماركية، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا لتحقق الإسبانية الفوز الثاني لها على التوالي على فوزنياكي في 7 مواجهات جمعتهما.

كانت سواريز حققت أول فوز لها على فوزنياكي قبل 3 أعوام ببطولة شتوتجارت، بينما فازت فوزنياكي على الإسبانية في 5 لقاءات ببطولتي طوكيو ووهان، عام (2014)، ثم شتوتجارت (2015)، وطوكيو مجددًا العام الماضي.

وتنتظر الإسبانية في ثمن النهائي الفائزة من مواجهة الألمانية لورا سيجموند، والأمريكية كوكو فانديفج.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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