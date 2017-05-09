أنفق شاب أرجنتيني عاشق للقصص والشخصيات الخيالية آلاف الدولارات، ليتحوّل إلى جنّي حقيقي مشابه لما يظهر في الأفلام.

ويقول لويس بادرون (25 عاماً) إنه أصبح مهووساً بالكائنات الخارقة للطبيعة كالجان والملائكة، بعد تعرضه للتنمر عندما كان طفلاً.

وبسبب لون شعره الغريب ونمط ملابسه المختلف عن باقي أقرانه، كان لويس يعاني من الوحدة، ولم يكن لديه أي أصدقاء، وكان يمضي أوقات فراغه في قراءة القصص الخيالية وتقليد شخصياتها.

ومع نهاية الدراسة الثانوية، كان لويس قد أصبح مهووساً بالشخصيات الخيالية، وأراد أن يعيش حياتها، وقرر أن الوقت قد حان لإجراء التغييرات اللازمة لهذا الهدف، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وخضع لويس لعدد من العمليات الجراحية، من بينها جراحة للأنف، وعمليات بالليزر لتبييض الجلد، بالإضافة إلى شفط الدهون من منطقة الفكين، وأكثر من 40 عملية لحقن البوتوكس، ناهيك عن عملية لتغيير لون عينيه من البني إلى الأزرق الكريستالي.

ولتحقيق حلمه بالتحول إلى جنّي حقيقي، يخطط لويس للخضوع للمزيد من العمليات الجراحية، حيث يقول إنه يريد أن تكون أذناه مدببتين مثل شخصيات الجن في الأفلام، كما يرغب برفع عينيه كالقطط، ويفكر أيضاً بإجراء عملية لزرع العضلات، وإزالة 4 من أضلاعه للحصول على خصر أكثر نحولاً.

وينفق لويس شهرياً نحو 5000 دولار على عمليات التجميل مثل تبييض الجلد والشعر، بالإضافة إلى مساحيق التجميل والعناية بالبشرة، ويحصل على هذا المال من خلال عمله كعارض أزياء.