في موقف غريب، وضع رجل صيني بالغ من العمر 49 ثعبان البحر في بطنه مدعياً أن ذلك من أجل التخلص من الإمساك.

وعرضت صحيفة (ميرور) البريطانية، لقطات مثيرة للاشمئزاز تظهر لحظة استخراج ثعبان البحر حياً من جسم المريض أثناء إجراء عملية جراحية له.

وسحب الأطباء الثعبان وهو على قيد الحياة من معدة المريض أثناء العملية وكان يتلوى ويتحرك بعد إخراجه.

وكاد الرجل الصيني أن يفارق الحياة بعد استخدام علاج شعبي لعلاج الإمساك عن طريق إدخال ثعبان البحر عن طريق فتحة الشرج، لكن الخطة تحولت إلى أسوأ علاج قد يتلقاه أي إنسان في حياته عندما عانى الرجل من آلام في المعدة واضطر إلى أن يطلب من الأطباء المساعدة في إزالة الثعبان الذي يبلغ طوله حوالي نصف متر.

وادعى الرجل، في بادئ الأمر، أن ثعبان البحر قد تسلل إليه دون علمه ولم يكن يعرف شيئاً عن الأمر، ولكن اعترف في وقت لاحق أنه وضعه لنفسه من أجل التخلص من الإمساك، وفقا لما ذكرت وكالة (سبونتيك) الروسية.