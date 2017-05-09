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رقم الخبر: 193169 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: منوعات  
تعرف على أكبر عروسين.. مجموع عمرهما 165 سنة‎!

تعرف على أكبر عروسين.. مجموع عمرهما 165 سنة‎!

تزوج مسنان بريطانيان، ليصبحا أكبر عروسين في البلاد؛ حيث يبلغ مجموع عمرهما 165 سنة.

بيتر بارات 82 سنة وقع في حب نانسي إيفانز، وعمرها 83 سنة، في نادي تابع لإحدى الكنائس. وتوّج الحب بعقد قران العريسين العجوزين. بحسب صحيفة (الصن) البريطانية.

وقالت العروس إن زوجها عرض عليها الزواج بعد شهرين من التعرف عليها في النادي.

لكن العروس -التي لديها 9 من الأحفاد- وافقت على الزواج بعد سنتين من العرض.

وقالت العروس إن بيتر لم يستطع الانحناء على ركبتيه كعادة طالبي الزواج؛ لأنه خشي ألّا يستطيع الوقوف مجددا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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