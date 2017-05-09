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رقم الخبر: 193168 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: منوعات  
سرقة تاج مرصع بـ367 ماسة!

سرقة تاج مرصع بـ367 ماسة!

قالت الشرطة الألمانية إن تاجا من الذهب والبلاتين مرصعا بـ367 ماسة، كان مملوكا لدوقة في السابق، سرق من متحف ولاية بادن فيرتمبرغ في شتوتغارت.

وقالت الشرطة الجنائية بالولاية الاثنين إن التاج، الذي تقدر قيمته بـ1.2 مليون يورو ( 1.31 مليون دولار) سرق من متحف (باديشيس لانديس موزيوم) بمدينة كارلسروه. وهي تبحث الآن عن أي شهود يكونوا قد لاحظوا أي شيء خارج عن المألوف في وقت السرقة.

وسرق التاج من نافذة عرض بقاعة التيجان بالمتحف.

كان التاج مملوكا للدوقة هيلدا فون بادن ( 1864-1952) ويعود تاريخه إلى بداية القرن العشرين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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