يبلغ سعر أكبر يخت في العالم أكثر من 463 مليون دولار، وهو الذي يحمل اسم Sailing Yacht A، والمملوك من قِبل الملياردير الروسي أندريه ميلينشينكو.

يشتمل هذا اليخت على ساريات طولها نحو 100 متر، ويتكوَّن من ثمانية طوابق، وغرفةٍ لمشاهدة الأحياء البحرية تحت سطح الماء، ومهبط للطائرات المروحية.

وتوضِّح الصور التي التُقِطَت لليخت في بداية شهر مايو الحالي، أنَّه موجود في منطقةِ جبل طارق، مع ظهور بعض العاملين الذين يؤدون مهمات فحصٍ على متنه.

وكان المهندس المعماري والمُصمِّم الفرنسي البارز فيليب ستارك، هو من صمَّمَ اليخت الضخم، الذي لا يحتوي على أية نوافذ.

وعلى ما يبدو، يُفضِّل ميلينشينكو، الذي تبلغ ثروته نحو 10.8 مليار جنيه إسترليني (13.9 مليار دولار)، استخدام الحرف (A) في تسمية يخوته؛ كي تُدرَج في بداية قوائم سجلات النقل البحري.

وقال ديرك كلوسترمان، المُشرف العام على مشروع بناء يخت ميلينشينكو: (هذه أصعب مهمة كُلِّفت إياها طوال مسيرتي المهنية).

وأضاف كلوسترمان: (أنا واثقٌ بأن هذا اليخت سيكون أضخم اليخوت في العالم من ناحية التصميم، والتكنولوجيا المزوَّد بها على مدار الأعوام المقبلة، ونتطلع إلى لحظةِ تسليمه لمالكه تسليماً نهائياً).

وقال هولغر كال، المدير العام لترسانة نوبيسكروغ الألمانية لبناء وإصلاح السفن، في تصريحه لموقع superyachts.com، إنَّ اليخت Saling Yacht A كان (واحداً من أكثر المشاريع الخيالية التي شاركت فيها ترسانة نوبيسكروغ بلا شك).