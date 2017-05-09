تنذر التصريحات الصادرة من نجوم بايرن ميونيخ الصغار، في الآوانة الأخيرة، بهجرة شبابية من صفوف النادي البافاري، بعد تفضيل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للبافاري اللاعبين الكبار خلال هذا الموسم.

ووجد اللاعبون الصغار بصفوف بايرن مثل جوشوا كيميتش وريناتو سانشيز وكينجسلي كومان، صعوبة بالغة للمشاركة هذا الموسم، رغم تألقهم الموسم المنصرم.

وتصاعدت المشاكل داخل أروقة النادي البافاري نظرًا للموسم المخيب الذي عاشه البايرن بتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، والخروج من نصف نهائي كأس ألمانيا.

وبالنظر إلى أرقام الثلاثي بايرن هذا الموسم بمقارنة بما قدموه الموسم المنصرم، نجد اختلافًا كبيرًا، فكومان الفرنسي لعب 24 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات وبمعدل دقائق وصل إلى (996 دقيقة)، سجل خلالها هدفين وصنع آخر، بينما شارك الجناح الفرنسي الموسم الماضي في 35 مباراة بمعدل دقائق (2352 دقيقة) سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 آخرى.

وبالانتقال إلى كيميتش الذي خاض هذا الموسم كمدافع لتعويض غيابات الفريق البافاري بسبب الإصابة، نجد أن لاعب الوسط لعب مباريات أقل تحت قيادة جوارديولا (36 مباراة) إلا أن عدد الدقائق كان أكبر (2427 دقيقة)، وصنع خلالها هدفين دون أن يسجل أهدافًا.

ولعب كيميتش مع أنشيلوتي في 38 مباراة هذا الموسم، ولكن بمعدل دقائق أقل (1945 دقيقة) على الرغم من ارتفاع معدله التهديفي، إذ سجل 8 أهداف وصنع 2 آخرين.

فيما كان سانشيز الضحية الأكبر لأنشيلوتي هذا الموسم، حيث شارك مع بايرن هذا الموسم في 25 مباراة، بمعدل دقائق وصل إلى (903 دقيقة) دون تسجيل أو صناعة أي أهداف.

وقدم صاحب الـ19 عامًا مع فريقه السابق بنفيكا البرتغالي، الموسم المنصرم، أداءً مميزًا، حيث شارك في 45 مباراة بمعدل دقائق وصل إلى (3548 دقيقة)، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع آخر، كما حقق الثنائية المحلية رفقة النسور.

البداية مع كيميتش الذي وجه رسالة لوم إلى أنشيلوتي، خلال تصريحات سابقة أكد فيها: "الأمر لا علاقة له بتفهم جلوسي على الدكة أم لا. أنا لست مرتاحا لهذا الوضع وأريد تغييره".

وأضاف: "المدرب يعلم أنني قادر على اللعب في مركز الظهير الأيمن، وأيضًا في قلب الدفاع، وهناك العديد من الخيارات للاستعانة بي".

بينما جاءت تصريحات كومان، أكثر حدة حيث شدد اللاعب على تفكيره في الرحيل إذا ما استمرت عدم مشاركته، موضحًا: "أنا لاعب شاب، وفي هذه الفترة من حياتي احتاج إلى اللعب، وإن لم يحدث ذلك هنا، أو إذا كان صعبًا، فأنا مستعد للتفكير في الرحيل".

من جانبه اعترف سانشيز، أن موسمه كان سيئًا مع بايرن ميونيخ، قائلاً: ""حصلت على دقائق قليلة هذا الموسم، يجب أن ألعب كي أكون لائقًا أكثر وأكثر".