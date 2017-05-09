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رقم الخبر: 193164 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: منوعات  
ماذا سرق من أمه.. وكيف حكم عليه القاضي!

ماذا سرق من أمه.. وكيف حكم عليه القاضي!

رفض قاضي اتحادي أميركي توجيه اتهامات لشاب من نيومكسيكو تم توقيفه لإقتحامه منزل أمه لسرقة حساء تقليدي (حسب أسوتشيدبرس).

واتهم جوناثان كارلوس راي عام 2015 بسرقة حساء (بوسول) الخاص بأمه. وقال القاضي إن الشاهد الوحيد كان رأي ووالدته.

ألقت الشرطة القبض على راي بعدما تجاهل أمر والدته بالابتعاد عن الحساء وركض حاملا طبق العطلة.

وفقا للبلاغ الجنائي، فقد أرسل راي رسالة لأمه قال فيها إنه أراد بعض الحساء، وردت الأم بالرفض.

ورد في الشكوى أيضا أن الأم وجدت بوابة منزلها والمرآب مفتوحين عنوة وهناك طبق بوسول مفقود.

البوسول حساء تقليدي يصنع من اللحم أو الدجاج المحلي في المكسيك وجنوب غرب أمريكا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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