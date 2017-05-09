يبدو بأننا لسنا بحاجة الأبقار لإنتاج الحليب، إذ إنه بإمكاننا بعد اليوم تحضير حليب البقر من مصدر غير الأبقار. إذ إن خبراء شركة Perfect Day قاموا بابتكار مُنتج جديد هو عبارة عن حليب صناعي يُشبه بمذاقه حليب البقر.

شركة Perfect Day شارك في تأسيسها ريان بانديا و بيرومال غاند، وهما اثنين من العلماء الشباب مع خلفية في الهندسة الطبية الحيوية.

بالنسبة للأشخاص النباتيّين الذين يعانون من اللكتوز فإن لديهم بعض البدائل النباتية، مثل حليب الصويا وحليب اللوز، وهذا ما دفع ريان وبيرومال إلى ابتكار هذا الحليب.

إذ إنه حليب اصطناعي لم يأتِ من الأبقار، لكن مذاقه تماماً مثل حليب الأبقار، بالإضافة إلى أنه يشتمل على جميع العناصر الغذائيّة.

هذا الحليب مصنوع من الخميرة، لكن ليس أي نوع خميرة، حيث قال بانديا إنه يستخدم (الحوذان)، وذلك لأن يتصرف مثل الأبقار.

في البداية، تم الحصول على مُخطّط الحمض النووي للبقر، وباستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد المُختبرية تم إنشائه، ثم أدخل هذان العالِمان ذلك الحمض النووي في موقع مُعين من الخميرة لجعلها تتصرف مثل البقر. الآن فإن الخميرة قامت بتخمير السُكر كما يحدث في العادة، وصُنع بروتينات الحليب الحقيقي (الكازين ومصل اللبن)، وهي التي تم دمجها مع الدهون النباتية والمواد المغذية لخلق الحليب الخالي من اللكتوز.

وقال ريان بانديا: (لا يُمكن لجسمك أن يجد الفرق، لأنه في النهاية هو نفس الحليب، ونفس الطعم، ونفس الملمس، ولا يحتوي على أي لكتوز ولا يأتي من الأبقار الحقيقية).

وأضاف، إن مُنتجاتنا مصنوعة من بروتينات الحليب الحقيقيّة جنباً إلى جنب مع السكر الموجود في النباتات (الخالية من اللكتوز) والدهون النباتية الصحية والفيتامينات والمعادن).