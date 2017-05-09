ظهر اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمرة الأولى أمام كاميرات المصورين، بعد إجرائه لعملية جراحية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا للاعب السويدي للمرة الأولى بعد إجرائه للعملية الجراحية في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر زلاتان وهو يستند على عكازات من أجل المشي، كما كان اللاعب السويدي يضع دعامات على القدم اليمنى والتي تعرضت ركبته فيها لإصابة قوية جدًا.

وقالت الصحيفة إن زلاتان بدا منزعجًا جدًا أثناء محاولة عبوره الرصيف وركوب سيارة وكيل أعماله مينو رايولا والذي رافقة أثناء خضوعه للعملية الجراحية.