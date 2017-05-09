  • الثلاثاء ١٢ شعبان ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مايو 09, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193161 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: منوعات  
(الذبح الحلال) ممنوع في بلجيكا

(الذبح الحلال) ممنوع في بلجيكا

صوت برلمان منطقة والونيا جنوبي بلجيكا على حظر ذبح الحيوانات وفق الشريعتين الإسلامية واليهودية، في ثاني قرار من نوعه يصدر بمناطق داخل هذه الدولة الأوروبية.

وصوتت لجنة البيئة في برلمان المنطقة بالإجماع على بدء الحظر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، وفق ما أوردت صحيفة (إندبندت) البريطانية، الاثنين.

وحسب الشعائر الإسلامية (الحلال) واليهودية (كوشير) يجب ذبح الحيوانات وإسالة دمها قبل تناولها، لكن جماعات الرفق بالحيوان تدين هذا الأمر وتقول إن الأفضل صعق الحيوانات قبل قتلها وترى أن ذلك (أكثر آدمية)، ويؤكد القرار الجديد على ذلك، أي الصعق قبل الذبح.

وكان برلمان المنطقة الفلمنكية شمالي البلاد قد اتخذ قراراً مماثلاً في وقت سابق، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2019.

ودان (الكونغرس اليهودي) في أوروبا القرار، وقال إنه يرسل رسالة مرعبة للمجتمعات اليهودية في أوروبا بأن اليهود (غير مرغوب فيهم).

وفي السياق ذاته، عبرت مؤسسات إسلامية عن معارضتها للقرار، وقالت إن المسلمين قلقين من تناول أطعمة لا تكون مذبوحة بالطريقة الإسلامية الحلال.

وكانت دول مثل الدنمارك وسويسرا ونيوزيلندا وبولندا فرضت قيودا مماثلة على ذبح الحيوانات على الطريقتين الإسلامية واليهودية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1704 sec