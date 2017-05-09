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رقم الخبر: 193160 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 13:11 الاقسام: رياضة  
تشيلسي يلامس اللقب ويطيح بميدلسبره خارج البريمييرليج

تشيلسي يلامس اللقب ويطيح بميدلسبره خارج البريمييرليج

بات تشيلسي على بعد انتصار واحد من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه مساء الإثنين على ضيفه ميدلسبره 3-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من عمر المسابقة.

وأحرز ثلاثية البلوز كل من دييجو كوستا (23) وماركوس ألونسو (34) ونيمانيا ماتيتش (65) ليواصل الفريق اللندني خطواته بثبات نحو اللقب السادس في تاريخه.

وارتفع رصيد تشيلسي بهذا الفوز إلى 84 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن مطارده توتنهام الذي خسر المباراة الافتتاحية في المرحلة ذاتها أمام وست هام يونايتد 0-1 يوم الجمعة الماضي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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