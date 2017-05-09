تشيلسي يلامس اللقب ويطيح بميدلسبره خارج البريمييرليج بات تشيلسي على بعد انتصار واحد من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد فوزه مساء الإثنين على ضيفه ميدلسبره 3-0 على ملعب "ستامفورد بريدج"، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من عمر المسابقة.