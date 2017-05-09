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رقم الخبر: 193159 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 14:22 الاقسام: منوعات  
أمانة سائق تنقذ محاسبة مدرسة فقدت 40 مليوناً

أمانة سائق تنقذ محاسبة مدرسة فقدت 40 مليوناً

أعاد مراهق سوداني يقود ركشة (التك توك)، البسمة لمحاسبة بمدرسة كبوشية الثانوية للبنات، (شمالي الخرطوم)، بعد أن نسيت أن تأخذ معها مرتبات المعلمات بالمدرسة التي قدرت بـ بنحو 40 مليون جنيه سوداني.

ومرت المحاسبة إحسان بموقف عصيب، بعد أن استلمت مرتبات معلمات وإداريات المدرسة واستقلت عربة ركشة، لكنها نسيت أن تأخذ المبلغ معها من الركشة إلى المدرسة.

وكانت الصدمة هي سيدة الموقف عندما دخلت المدرسة من دون المرتبات، حيث تم إبلاغ الشرطة وأثناء وجود المحاسبة بقسم الشرطة، حضر سائق (الركشة) ليسلم المبلغ كاملاً، وتم تحفيزه على أمانته من جهات عدة، وفقاً لما ذكر (موقع الراكوبة).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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