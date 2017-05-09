كأول مبارة له ضمن العاب التضامن الاسلامي في باكو منتخب الشباب الايراني لكرة الطائرة يواجه نظيره السعودي سينافس منختب الشباب الايراني لكرة الطائرة نظيره السعودي كأول مباراة له ضمن العاب التضامن الاسلامي لدورتها الرابعة والتي تستضيفها العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة من 12 الى 22 ايار / مايو الحالي بمشاركة10 منتخبات من دول العالم الاسلامي.