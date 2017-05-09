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رقم الخبر: 193158 تاريخ النشر: أيار 09, 2017 الوقت: 13:10 الاقسام: رياضة  
منتخب الشباب الايراني لكرة الطائرة يواجه نظيره السعودي
كأول مبارة له ضمن العاب التضامن الاسلامي في باكو

منتخب الشباب الايراني لكرة الطائرة يواجه نظيره السعودي

سينافس منختب الشباب الايراني لكرة الطائرة نظيره السعودي كأول مباراة له ضمن العاب التضامن الاسلامي لدورتها الرابعة والتي تستضيفها العاصمة الاذربيجانية باكو خلال الفترة من 12 الى 22 ايار / مايو الحالي بمشاركة10 منتخبات من دول العالم الاسلامي.

وادرج المنتخب الايراني الى جانب منتخبات (الجزائر والسعودية والمغرب وقطر ضمن المجموعة الاولى وسيواجه نظيره السعودي في 12 ايار الحالي لتكون اول منافسة له في هذه المباريات.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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